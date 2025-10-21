Scoperto a Catania un deposito di droga con 30kg di marijuana, un arresto

CATANIA (ITALPRESS) – Un deposito di droga è stato scoperto dalla Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Gli agenti hanno arrestato un catanese di 45 anni per traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato nella disponibilità di 30 chili di marijuana, custodita in buste sottovuoto da circa 1 chilogrammo ciascuno. Ad insospettire i poliziotti è stato un continuo viavai di scooter nei pressi di un garage in via Viadotto.

Nel corso dell’attività di controllo, gli agenti si sono avvicinati all’ingresso del garage, che si presentava con la saracinesca aperta. Pochi istanti dopo hanno notato uscire un’auto che è stata fermata e sottoposta a specifici accertamenti. Non appena scesi dall’auto di servizio, gli agenti hanno subito avvertito un fortissimo odore di marijuana proveniente dal veicolo. Il 45enne, conducente dell’auto, non ha potuto fare altro che aprire il portabagagli della vettura, dove all’interno sono state trovate cinque grosse buste contenenti marijuana, per un peso complessivo di oltre cinque chilogrammi e mezzo. A quel punto i poliziotti hanno esteso il controllo anche all’interno del garage.

La perquisizione del box ha consentito di scoprire un vero e proprio deposito per lo stoccaggio e il confezionamento delle dosi di droga. Nello specifico sono state rinvenute 22 buste, contenenti quasi 24 chilogrammi della sostanza stupefacente, nonché materiale per il confezionamento.

I poliziotti hanno trovato anche 150 buste in plastica vuote, con alcuni residui di erba e cocaina al loro interno, identiche a quelle rinvenute con la droga, elemento che fa presumere che il giro d’affari illegale potesse superare il milione e mezzo di euro. Dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza è emerso che il 45enne, pur non essendo il proprietario del deposito, ne era l’effettivo utilizzatore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica per effettuare i rilievi, utili a risalire all’identità di eventuali complici. Tutta la sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro. Dopo gli accertamenti di laboratorio sarà distrutta. L’indagato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza. Il gip ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

L’uomo dovrà rispondere di traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante prevista nel caso di detenzione di ingenti quantità.

