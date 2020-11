Screening dell’Asp di Palermo in provincia, oltre 12mila tamponi e 355 positivi

Screening dell’Asp di Palermo nel fine settimana, sessantaquattro comuni coinvolti, 12.226 tamponi e 355 positivi, sottoposti nella stessa sede a tampone molecolare, come previsto dal protocollo sanitario per la verifica definitiva.

E’ questo il bilancio della due giorni dedicata al mondo della scuola. Tra sabato e domenica i medici dell’Asp del Capoluogo hanno raggiunto tutte le località della provincia nelle quali finora non erano stati realizzati drive in.

L’attività è stata promossa dall’assessorato regionale alla Salute in collaborazione con le amministrazioni comunali. Dei 12.226 tamponi effettuati nel weekend, 2.066 sono stati registrati a Palermo (alla Fiera del Mediterraneo) e 10.160 in provincia (4.731 sabato e 5.429 domenica) con rispettivamente 101 positivi in città e 254 in provincia.

La maggiore adesione c’è stata sabato nel drive in di Cinisi-Terrasini con 630 tamponi (11 positivi), ma in tanti sono stati anche a Lercara-Castronovo-Vicari (550 tamponi e 32 positivi) e Casteldaccia (494 tamponi e 18 positivi).

Dall’inizio della campagna di screening in modalità drive in l’Asp di Palermo ha effettuato 39.598 tamponi (25.682 a Palermo e 13.916 in provincia) con 2.305 positivi (1.915 positivi e 390 in provincia).

Intanto, procede l’attività di monitoraggio per la ricerca del coronavirus nelle scuole di città e provincia. Finora sono stati 2.322 i tamponi effettuati dai medici dell’Usca scuola dell’Asp e 18 i positivi. Fino a venerdì prossimo controlli in altre 19 scuole.