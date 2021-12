Scuola, 102 milioni per laboratori sulla transizione ecologica

ROMA (ITALPRESS) – Un totale di 102 milioni di euro per promuovere il tema della transizione ecologica e lo studio dell'educazione ambientale nelle scuole statali del primo e del secondo ciclo d'istruzione, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno. È lo stanziamento previsto dall'Avviso pubblicato sul sito del Ministero, in attuazione delle misure del React EU/PON "Per la Scuola" 2014-2020 sulla transizione green nelle istituzioni scolastiche, obiettivo fortemente sostenuto dalla Commissione europea e che si pone in sinergia con il piano #RiGenerazioneScuola del Ministero dell'Istruzione. "La sostenibilità deve essere la spina dorsale dei percorsi di studio della nuova scuola che stiamo costruendo per le studentesse e gli studenti – afferma il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi -. Questo ulteriore investimento in laboratori e strutture per l'educazione ambientale conferma il nostro impegno, che ho avuto modo di esporre anche alla COP26 di Glasgow, e ci consente di fare un altro passo concreto nella realizzazione degli obiettivi del Piano 'RiGenerazione Scuola', perché la formazione sui temi della sostenibilità diventi sistemica e trasversale". Due le Azioni previste dal bando. Nell'ambito dell'Azione 1, alle scuole del primo ciclo vengono assegnati 45 mln di euro per l'educazione ambientale di alunne e alunni, tramite la realizzazione o la riqualificazione di orti e giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, come luoghi di apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell'alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità. Ogni progetto potrà ricevere un finanziamento pari a 25 mila euro. Nell'ambito dell'Azione 2, per gli istituti del secondo ciclo delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), con priorità per le scuole a indirizzo agrario, vengono stanziati 57 milioni di euro per la realizzazione di laboratori didattici di "agricoltura 4.0", anche con l'utilizzo di tecnologie idroponiche, di sistemi digitali per il monitoraggio delle colture basati sull'IoT (Internet of Things), di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di laboratori per l'alimentazione sostenibile, per l'utilizzo delle energie rinnovabili e l'efficientamento energetico. Potranno essere finanziati anche laboratori per lo studio e la sperimentazione degli impatti delle attività economiche sull'ambiente, sulla produzione dei rifiuti, sulla qualità dell'aria, sui consumi di acqua, energia, suolo e altre risorse naturali e per il riciclaggio dei rifiuti. Ogni progetto potrà ricevere un finanziamento pari a 130 mila euro. Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online, sul portale del sito dedicato al PON "Per la Scuola" 2014-2020, (http://www.istruzione.it/pon/) dalle ore 12.00 del'11 gennaio 2022 alle ore 12.00 del 31 gennaio 2022. Ogni scuola potrà presentare una sola candidatura, a eccezione degli istituti omnicomprensivi delle regioni del Mezzogiorno che potranno candidarsi per entrambe le Azioni. (ITALPRESS). sat/com 28-Dic-21 13:53