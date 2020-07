Scuola, Azzolina “Si riparte il 14 settembre, stop lockdown didattica”

TORINO (ITALPRESS) – "Il 14 settembre la scuola ripartira' grazie alle ingenti risorse investite dal Governo che superano i 9 miliardi: non ci sara' piu' nessun lockdown". La ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, oggi a Torino al liceo D'Azeglio per il tavolo regionale sulle riapertura degli istituti in Piemonte, non fa passi indietro sulla ripresa della didattica in presenza: "Voglio rassicurare famiglie e studenti. Con il ministro Franceschini stiamo cercando degli spazi per le lezioni come archivi, biblioteche, musei e anche edifici scolastici dismessi. E a inizio settembre partira' anche il recupero per gli studenti rimandati". (ITALPRESS). mro/mgg/red 18-Lug-20 10:02