Sef Virtus nuova “Legend” di Sport e Salute

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Sef Virtus entra a far parte delle "Legend" di Sport e Salute. L'importante riconoscimento nazionale, nell'ambito delle celebrazioni per i suoi 150 anni, premia la lunga storia e il valore della più antica società sportiva bolognese, ed è stato conferito dal presidente e CEO di Sport e Salute, Vito Cozzoli, nel corso di una cerimonia che si è svolta nella Sala Anziani di Palazzo D'Accursio nel capoluogo emiliano. Tra gli atleti presenti che hanno fatto grande la Virtus c'erano Marco Bonamico e Renato Albonico per il basket. É la prima volta che questo titolo viene riconosciuto ad una società sportiva, essendo stati insigniti finora soltanto atleti. "Le Legend sono al servizio dello sport, dei cittadini e dei territori. Sono i grandi campioni che si mettono a disposizione della collettività per promuovere il diritto allo sport. La prima "legend" non individuale è la SEF Virtus di Bologna: 150 anni di storia polisportiva, al servizio di Bologna, della regione e del Paese" ha detto Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute. "Questo riconoscimento rappresenta un momento importante per la SEF Virtus, per lo sport bolognese e per tutta la città. La Virtus è una realtà che ha fatto tanto bene per lo sport da moltissimi anni se è vero che stiamo festeggiando i suoi 150 anni. Gli eventi in città per celebrare questo traguardo si sono davvero succeduti nei mesi scorsi e siamo orgogliosi e contenti che oggi sia arrivato anche questo riconoscimento nazionale" le parole di Roberta Li Calzi, assessore allo sport del Comune di Bologna. (ITALPRESS). gm/red 18-Nov-21 17:23