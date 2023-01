Sequestrata una tonnellata di carne a Palermo, sanzioni da 11.500 euro

PALERMO (ITALPRESS) – I carabinieri del Nas di Palermo,

coadiuvati dal personale del Dipartimento di Prevenzione

Veterinaria della locale A.S.P., lo scorso 5 gennaio, nel

quartiere “Brancaccio-Ciaculli” hanno sequestrato 1.120 kg di

carne, destinati alla commercializzazione senza che fosse stata

attuata correttamente la tracciabilità dei prodotti, in modo da

garantire la sicurezza della filiera alimentare, con possibile

rischio per la salute dei consumatori, anche in considerazione di

alcuni recenti episodi di intossicazione da Listeria.

L’ingente quantitativo di carne, privo di adeguate informazioni

circa l’origine o gli eventuali trattamenti subiti, erano stoccate presso uno stabilimento di lavorazione e commercio all’ingrosso di carni, verosimilmente destinato all’approvvigionamento di negozi e ristoranti dell’area urbana e della provincia palermitana. Al termine del controllo sono state comminate al responsabile della struttura sanzioni amministrative per complessivi 11.500 euro. I Carabinieri del N.a.s. ed il personale dell’A.S.P., hanno proceduto alla chiusura dello stabilimento, che non risultava in possesso della documentazione attestante il riconoscimento da parte della Comunità Europea, come prescritto dalle vigenti normative.

– foto: ufficio stampa Nas

(ITALPRESS).