Sequestro di beni per gli eredi del boss mafioso Mario Marchese

Sequestro di beni per gli eredi del boss palermitano Mario Marchese, morto il 14 aprile del 2016, già condannato nel maxi-processo a cosa nostra. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri su disposizione del Tribunale di Palermo, che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica.

Il sequestro ha riguardato beni per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. Più recentemente Marchese era tornato ad assumere un ruolo direttivo all’interno del mandamento mafioso di Villagrazia/Santa Maria di Gesù, così come emerso dall’ordinanza cautelare del Tribunale di Palermo dell’11 marzo del 2016, emessa poco prima del suo decesso.

Secondo chi indaga i beni nella disponibilità, prima dello stesso Mario Marchese e successivamente dei suoi eredi, erano in realtà il frutto delle sue attività illecite. Sequestrate 2 abitazioni in villa a Palermo, in zona Villagrazia; un distributore di carburanti in via Oreto ed il relativo complesso dei beni aziendali, di cui fanno parte 4 rapporti bancari.