Serata cubana il 18 agosto al Giardino della musica del Coast to Coast a Palermo

Un aperitivo al tramonto e al fresco per chi ama i suoni e le atmosfere di Cuba.

Saranno i Trinidad, ovvero Angelo Accardi alla chitarra e voce solista e Guna Sergio Cammalleri alle timbales e percussioni a vivacizzare il 18 agosto alle 19 il “Giardino della musica”, la prima rassegna estiva in un’area residenziale di Palermo, nel giardino esterno del Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56.

Formazione artistica nata nel 1995 dall’unione di musicisti provenienti, ciascuno, da diverse esperienze musicali; chi dal jazz e dalla fusion, chi dal flamenco o dalle musiche latine. La fusione di queste differenti influenze musicali ha generato un sound variegato che affonda le radici nel più classico stile “Son Cubano”, nel latin jazz e nelle sonorità gitano-ispaniche. I Trinidad vi propongono un’elegante rivisitazione dei classici della musica tradizionale cubana e latinoamericana con piacevoli divagazioni in quella più attuale nel panorama salsero, del pop latino, della rumba flamenca e altro ancora. Le loro formazioni sono “elastiche” a seconda delle circostanze, ma con la presenza fondamentale e imprescindibile dei loro capisaldi o, meglio, “capisalsa”, Angelo Accardi e “Guna” Sergio Cammalleri.

Durante l’esibizione, il pubblico del locale potrà scegliere tra numerose formule di aperitivo proposte e servite al tavolo, dal classico tagliere, al sushi, passando per la pizza e le poke.

Protagonista naturalmente è anche il giardino esterno del locale, con il suo spazio verde, che offre quasi la sensazione, di non essere in un’area residenziale della città, dando la percezione di fresco e di potere affrontare i mesi caldi con il piacere di ascoltare musica di qualità già a inizio settimana.

Varie le opzioni per prenotare un tavolo: telefonare dalle 9 a mezzanotte allo 091 777 3692, o via mail a info@coasttocoastdelivery.it o mandare un messaggio alla pagina Facebook www.facebook.com/coasttocoastausonia/.

Sono previsti concerti anche nel resto della settimana.

Domenica 21 è tutta all’insegna della canzone italiana con i Rupert

In duo con Carlo Cirri al Pianoforte e Roberto Di Laura alla voce. In scaletta vari successi della musica italiana messi in risalto dalle notevoli doti vocali del cantante, con l’immancabile incursione di un paio di brani di Alex Baroni.

La rassegna “Giardino della musica” all’ora dell’aperitivo al Coast To Coast continua anche nelle settimane successive, sempre alle 19. Il 23 agosto ci sono Butticè e Cirri. Il 24 agosto si torna alle atmosfere brasiliane con Vincenzo Palermo. Il 25 agosto spazio alla musica d’autore con Germano Seggio e il suo concerto chitarra e voce). Il 28 agosto nuovamente Francesco Vannini con il suo show acustico-pop chitarra e voce. Il 30 agosto ci sono Double C capitanati da Claudia Macca. Il 31 agosto torna la chitarra d’autore con Vincenzo Tusa. L’1 a fare da protagonista sarà Marcello Mandreucci.

Seguirà il calendario delle settimane successive. con tanti altri appuntamenti per chi vuole trascorrere i tramonti d’estate in uno spazio al fresco della città.