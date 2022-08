Serata Giorgia il 31 agosto allo Stand Florio a Palermo organizzata da Dorian

Lo stand Florio apre le porte alla musica, con una doppia esibizione.

Il 31 agosto nello spazio in via Messina Marine 40 il Dorian porta il tributo a Giorgia dei Microphonica e la musica per ballare di dj Fabio Flesca.

La serata inizierà alle 20,30 con la possibilità di scegliere tra l’apericena a 25 euro o la cena. Entrambe le opzioni sono su prenotazione al 3807980615.

Dalle 21,40 in poi ingresso con consumazione per chi vorrà accedere al concerto. In scaletta tutte le principali hit di Giorgia, da “Come Saprei” a “Oro nero”. Seguirà il dj set di Fabio Flesca.

Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al 3807980615 (Alessio Ciriminna) o tramite la pagina Facebook del Dorian o https://www.facebook.com/dorianart.it o tramite il link https://www.facebook.com/events/s/mercoledi-31-ago-tribute-giorg/429976735613775/.