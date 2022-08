Serata Pino Daniele il 3 settembre allo Stand Florio a Palermo organizzata da Dorian

Lo stand Florio apre le porte alla musica, ancora una volta con una doppia esibizione.

Il 3 settembre nello spazio in via Messina Marine 40 il Dorian porta il tributo a Pino Daniele e la musica per ballare di dj Silvio Randazzo.

La serata inizierà alle 20 con la possibilità di scegliere tra l’apericena a 25 euro o la cena. Entrambe le opzioni sono su prenotazione al 3807980615.

Dalle 21,40 in poi ingresso con consumazione per chi vorrà accedere al concerto. In scaletta tutte le principali hit di Pino Daniele: Je so pazzo”, “Quanno chiove”, “Yes I know my way”, “Se mi vuoi” e “A me me piace o blues”. Seguirà il dj set di Silvio Randazzo.

Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al 3807980615 (Alessio Ciriminna) o tramite la pagina Facebook del Dorian o https://www.facebook.com/dorianart.it.