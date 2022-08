Serata Vasco Rossi il 20 agosto alla Tonnara Bordonaro a Palermo

Un sabato sera per omaggiare Vasco Rossi in riva al mare. E allora, in nome del mito immortale del Blasco, i Colpa D’Alfredo sono in concerto il 20 agosto alla Tonnara Bordonaro in piazza Bordonaro 9 a Vergine Maria.

La serata comincerà alle 19,30 con l’apertura del lounge bar, dove potere fare aperitivo a base di sushi, e del ristorante. Il menù è disponibile su www.tonnarabordonaromenu.it.

Alle 22 saliranno sul palco i Colpa D’Alfredo, il cui leader Ivano Passarello è recentemente stato protagonista della trasmissione televisiva di Raiuno “Tali e quali show”, in cui ha interpretato proprio Vasco Rossi. Oltre due ore e mezzo di spettacolo in cui si festeggeranno in musica i 70 anni del Blasco, ripercorrendo tutti i brani dal 1977 a oggi, ovvero dal brano “La nostra relazione” a “Siamo qui”.

È consigliata la prenotazione attraverso il sito www.tonnarabordonaro.it, oppure su Whatsapp al 340 8566996) o telefonicamente al numero 366 5927389.