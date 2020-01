SERIE A. LEAO-IBRA, IL MILAN VINCE 2-0 A CAGLIARI

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Milan torna a vincere e batte il Cagliari alla Sardegna Arena per 2-0 nell'anticipo della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Nel segno della nuova coppia d'attacco, i rossoneri conquistano tre punti preziosi grazie ai gol di Rafael Leao e di Zlatan Ibrahimovic. E' il portoghese ad aprire le marcature dopo pochi secondi dal via della seconda frazione: un tiro col destro deviato da Pisacane che beffa Olsen con un pallonetto. Poi al 64' arriva il raddoppio con la firma di Ibrahimovic che con il mancino trova il secondo palo trasformando in rete l'assist offertogli da Theo Hernandez. Nel finale di gara lo svedese va a segno anche di testa, ma il gol viene giustamente annullato per posizione di fuorigioco. Niente da fare per il Cagliari che cade nella quarta sconfitta consecutiva dopo il filotto di tredici risultati utili di fila. Il Milan, invece, interrompe l'astinenza di vittorie che durava dall'8 dicembre 2019 e si rilancia nella rincorsa alla zona Europa. Le due squadre torneranno nuovamente in campo in Coppa Italia con il Cagliari impegnato martedi' sera a San Siro contro l'Inter e il Milan mercoledi' contro la Spal. (ITALPRESS). spf/ari/red 11-Gen-20 16:55