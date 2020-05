Servizi pubblici locali, premiato il “Manager dell’anno”

ROMA (ITALPRESS) – E' stato assegnato al direttore generale di Utilitalia, Giordano Colarullo, il Premio "Manager dell'Anno 2019 per i Servizi Pubblici Locali" indetto da Management delle Utilities e delle Infrastrutture (MUI), la rivista diretta dal professor Andrea Gilardoni dell'Universita' Bocconi. Dal 2016 alla direzione della Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, Colarullo ha ottenuto il riconoscimento "per l'impegno nello sviluppo di normative coerenti con le esigenze del settore e per il contributo alla crescita delle imprese associate". Il premio e' stato assegnato nel corso del webinar "Strategie di investimento delle Utility italiane a confronto. E' possibile un rilancio?", organizzato da AGICI, societa' di ricerca e consulenza specializzata nel settore delle utilities, delle rinnovabili, delle infrastrutture e dell'efficienza energetica, e Accenture. "Il mondo delle Utilities – ha commentato Colarullo – e' in continua evoluzione e puo' tracciare il solco della ripresa del Paese, indirizzandola sul binario della sostenibilita' economica, sociale ed ambientale. In Utilitalia, ho cercato di orientare la struttura a un modello organizzativo agile come quello di una moderna societa' di consulenza, rispecchiando lo spirito delle imprese che rappresenta: fornire servizi essenziali con continuita', in ogni contesto, ed ai livelli di eccellenza che i cittadini meritano, adottando un approccio industriale ed efficiente e prestando la massima attenzione a tutti gli stakeholder e al territorio, inteso come patrimonio collettivo". Giordano Colarullo e' Direttore Generale Utilitalia dal 2016. Prima dell'incarico nella Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche ha lavorato presso OFWAT (l'Autorita' di regolazione inglese dei servizi idrici) e come consulente in ICS, NERA, ICF ed Oxera, nell'ambito della regolazione dei settori idrico, energia e trasporti. Specializzato in economia della regolazione con esperienza nelle revisioni tariffarie, disegno degli approcci regolatori, consulenza su politiche per le infrastrutture e mercati regolamentati, due diligence degli asset regolati, modellistica finanziaria ed economica. Ha coordinato progetti relativi all'analisi regolatoria, sviluppo di business del settore idrico ed energetico in Italia. (ITALPRESS). jp/sat/red 12-Mag-20 18:38