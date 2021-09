Sette nuovi sbarchi a Lampedusa, arrivati 191 migranti

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa. Nella notte se ne sono registrati sette per un totale di 191 migranti approdati in Sicilia, tra cui una cinquantina di donne e una ventina di minori. Salgono così a 14 gli sbarchi nelle ultime 24 ore, dopo le 128 persone arrivate martedì. Con l’arrivo e il trasferimento degli ultimi migranti l’hotspot di contrada Imbriacola, struttura di piccole dimensioni sull’isola che può contenere 300 persone ha superato di nuovo le mille unità. Gli sbarchi avvenuti nella notte hanno portato sull’isola soprattutto persone di origine tunisina. Probabilmente, a supporto della nave, per svuotare l’hotspot, arriverà in soccorso, come avvenuto in questi giorni, la nave di linea Lampedusa-Porto Empedocle.

