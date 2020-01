SETTEROSA ANCORA KO AGLI EUROPEI, AZZURRE BATTUTE DALL’OLANDA

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Secondo ko del Setterosa agli Europei di Budapest. Contro le campionesse d'Europa in carica, la squadra di Paolo Zizza mostra segnali di ripresa ma alla lunga cala, anche a causa dei postumi dei disturbi gastrointestinali che hanno debilitato quasi mezza squadra nella notte tra il 12 e 13 gennaio, e cede 10-4. In precedenza aveva ottenuto una vittoria confortante con la Germania all'esordio e rimediato una sconfitta parzialmente giustificata con la Spagna. Adesso sara' fondamentale battere Israele e la sorprendente Francia (che ha sconfitto 17-5 la Germania) per chiudere il girone B al terzo posto. "Inizio molto buono poi ci siamo disuniti, sbagliando troppo in fase offensiva, specialmente in superiorita' numerica: il 2 su 11 e' un dato che ci deve far riflettere e ovviamente da correggere, in vista delle prossime partite con Israele e Francia e soprattutto della fase a eliminazione diretta. Creiamo abbastanza ma finalizziamo poco. Peccato aver perso Bianconi per tre falli in un momento importante del match. Resto comunque fiducioso perche' le ragazze hanno ampi margini di miglioramento" il commento a fine gara del commissario tecnico azzurro Paolo Zizza. (ITALPRESS). tvi/gm/red 15-Gen-20 19:17