Sfameni nuovo capo Squadra Mobile Palermo “Emozionato per incarico”

PALERMO (ITALPRESS) – “Mettere piede dentro quel struttura storica crea un’emozione non indifferente. Non avrei mai pensato di poter fare ingresso qui con questa qualifica”. Così Antonio Sfameni, nuovo Capo della Squadra Mobile di Palermo, a margine della conferenza stampa di presentazione che si è svolta al complesso Santa Elisabetta. Originario della provincia di Palermo, il nuovo capo della Mobile è entrato in Polizia nel 1989 con la qualifica di agente. Sfameni succede a Marco Basile. “Ci tengo a ringraziare il questore Calvino e tutta la squadra mobile. Io sono cresciuto qui dentro, se sono riuscito ad ottenere i risultati che ho ottenuto è perchè queste persone mi hanno aiutato e seguito”.

“Dirigere la squadra mobile di Palermo è un onore e una responsabilità”. Così Vito Calvino, questore di Palermo ha presentato Antonio Sfameni come nuovo Capo della Squadra Mobile di Palermo. “Ha grande passione e amore per questo lavoro – ha aggiunto Calvino -. Si è questi esclusivamente dedicato da sempre a questo (nella mobile) e da queste parti. Ha conoscenza del territorio e della città, oltre che è di ogni angolo di questi uffici. Quali saranno le sue priorità? Tutto, non si può lavorare solo a segmenti”.

– Foto: xd6/Italpress –

(ITALPRESS).