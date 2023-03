Sfiorata tragedia a Palermo, boiler vola da palazzo e danneggia auto

PALERMO (ITALPRESS) – Sfiorata la tragedia a Palermo. Un boiler volato per il vento da un palazzo è caduto davanti ai negozi ed ha sfondato il lunotto di una Mazda parcheggiata nella centralissima via Libertà ad angolo con via XII Gennaio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’area è stata messa in sicurezza. Non ci sono feriti. Accertamenti sono in corso. La circolazione nella zona è andata in tilt. Una folla di curiosi si è radunata sul posto, arteria principale dello shopping palermitano.

Foto Italpress

(ITALPRESS).