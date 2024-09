Sfreccia su uno scooter con 4 chili di hashish, donna “corriere” arrestata a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Oltre quattro chilogrammi di hashish, suddivisi in 42 panetti già confezionati, sfrecciavano in viale Regione Siciliana, a Palermo, a bordo di uno scooter guidato da una donna, “corriere”. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato, che hanno identificato e arrestato una 34enne palermitana. La donna, senza patente ed a bordo di uno scooter sprovvisto di copertura assicurativa, stava percorrendo ad alta velocità viale Regione Siciliana, nei pressi di via Ernesto Basile, quando poliziotti in abiti civili le hanno intimato l’alt, ravvisando una condotta di guida scriteriata e pericolosa.

La mancanza di titoli di guida e certificati assicurativi sono state le irregolarità meno gravi, infatti, sulla pedana dello scooter i poliziotti hanno notato un borsone, che all’interno conteneva 42 panetti di hashish. La donna è stata fermata ed estesa la perquisizione al suo domicilio, dove è stata rinvenuta una consistente somma di denaro, circa 12 mila euro, cifra ritenuta provento di spaccio e, quindi posta sotto sequestro. Sequestrato anche lo scooter. Indagini sono in corso per ricostruire la catena di spaccio. La donna è stata tratta in arresto ed il provvedimento convalidato.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).