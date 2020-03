Sgominato traffico di droga, arresti in 5 regioni

AREZZO (ITALPRESS) – Ventidue misure cautelari dei carabinieri nelle Province di Arezzo, Firenze, Perugia, Vercelli, Brescia e Trento nei confronti di altrettante persone accusate di traffico di cocaina, hashish e marijuana. Le indagini, avviate dal febbraio 2019 hanno consentito di ricostruire le responsabilita' di due gruppi criminali di etnia albanese e romena che erano in grado di approvvigionare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti per la successiva cessione nelle principali piazze di spaccio del capoluogo aretino. Nel corso delle indagini che si sono concluse nel dicembre del 2019, si e' gia' proceduto all'arresto di 10 persone e all'interruzione del flusso dello stupefacente dalla Spagna. Sono stati rinvenuti e sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e una piantagione di cannabis per la produzione di "marijuana" in Spagna. (ITALPRESS). pc/com 06-Mar-20 08:40