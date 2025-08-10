Si apre una nuova bocca effusiva nell’Etna, colata lavica a quota tremila metri

CATANIA (ITALPRESS) – L‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che stamane c’è stata una colata lavica in area sommitale a quota 3000 metri, con l’apertura di una bocca effusiva posizionata sul versante meridionale della Bocca Nuova.

Il flusso lavico si dirige in direzione Sud, sono in corso rilievi sul terreno del personale INGV. Da un punto di vista sismico non si segnalano variazioni di rilievo. La sorgente del tremore vulcanico è localizzata ad una quota di 2800 metri tra voragine e cratere di Nord Est. Non si segnala attività infrasonica rilevante.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).