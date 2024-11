Si contano i danni del maltempo nel Catanese, sopralluogo della Protezione civile

ACIREALE (CATANIA) (ITALPRESS) – Il direttore generale della Protezione Civile siciliana, Salvo Cocina, con il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, stamane, ha visitato i luoghi più colpiti dal nubifragio di ieri. Erano presenti funzionari della Protezione Civile nazionale e regionale, il dirigente comunale dell’Area Protezione Civile Nicola Russo, componenti della giunta e del consiglio comunale, i carabinieri e la polizia locale.

Cocina ha incontrato amministratori, volontari e cittadini colpiti per un primo esame della situazione e per verificare le criticità emerse.

“Innanzitutto pensiamo a quello che è stato scongiurato sotto una pioggia così forte e violenta. Il giorno prima è stata data una preallerta, il sistema era stato attivato e i sindaci e i volontari hanno lavorato benissimo. Il territorio ha retto bene e non ci sono state vittime – ha evidenziato il direttore Cocina -. Il territorio è stato colpito pesantemente e siamo qui oggi per vedere i danni e i presupposti per lo stato di emergenza di cui riferirò al presidente Schifani. Si passerà alla stima dei danni e alla rimozione delle eventuali situazioni di pericolo. Questo è un territorio vulnerabilissimo, da un primo esame fatto alle opere realizzate dopo l’alluvione del ’95 devo dire che hanno aiutato e questo programma va completato, partendo dai fiumi”.

I sopralluoghi che hanno interessato il quartiere di San Cosmo, la zona della Timpa interessata dalla frana e Capo Mulini saranno utili a fare una stima dei danni e dei primi interventi necessari di ripristino delle infrastrutture e di messa in sicurezza dei luoghi.

“Ringraziamo la Protezione Civile regionale e nazionale, che si sono subito attivate e che oggi sono presenti nei Comuni danneggiati – ha dichiarato il sindaco Roberto Barbagallo -. Abbiamo discusso e valutato le criticità sul nostro territorio e cerchiamo di avere la possibilità di intervenire programmaticamente, in modo da evitare in futuro quello che abbiamo vissuto. Dobbiamo tuttavia riconoscere che è stato un fenomeno molto intenso e violento, ben oltre quello che ci aspettavamo. Eravamo in allarme, avevamo disposto quanto previsto in questi casi, avevamo chiuso le scuole e avevamo fatto quanto è giusto fare ogniqualvolta ci sia anche solo la preoccupazione. La sicurezza è al primo posto. La situazione era molto complicata, ma il territorio ha tenuto. Abbiamo avuto tanti allagamenti di seminterrati e garage e le strade non erano percorribili, ma sono emerse tre vere e proprie criticità: Capo Mulini, il viale Cristoforo Colombo con conseguenze sul quartiere di San Cosmo e l’area della Timpa su Santa Tecla, su cui dobbiamo intervenire. Ringrazio quanti tra ieri e oggi hanno dato una mano, anche mettendosi a rischio. Adesso la Protezione Civile regionale e la Protezione Civile locale procederanno a elaborare la stima dei danni e auspichiamo che il Governo riconosca lo stato di emergenza”.

Intanto, proseguono gli interventi dei Vigili del fuoco a Catania ed in provincia. Sono più di settanta le richieste che stanno interessando oltre ad Acireale, Giarre, Riposto e Mascali anche Catania, Tremestieri Etneo e Adrano.

