Sicilia, Cannella “Iv ininfluente, non creerà crepe nel centrodestra”

PALERMO (ITALPRESS) – “Non sarà una banale quanto scomposta dichiarazione di un esponente dell’opposizione politicamente ininfluente in Sicilia a creare crepe nel centrodestra. Il senatore Davide Faraone cerca di ricostruirsi uno spazio elettorale futuro in una sinistra disastrata attaccando immotivatamente il presidente della Regione Renato Schifani ed una maggioranza che sta affrontando con grande, efficacia, competenza e compattezza le più importanti sfide per la modernizzazione della nostra Isola. Italia Viva al Comune di Palermo non esiste in nessuna forma, non è presente, ne potrebbe esserlo in una coalizione di centrodestra con Fratelli d’Italia, nè nella giunta comunale nè nella maggioranza che sostiene il sindaco Roberto Lagalla e che è concentrata unitariamente nell’affrontare e risolvere le problematiche che interessano la città di Palermo”. Lo ha dichiarato il coordinatore regionale di FdI per la Sicilia Occidentale, Giampiero Cannella.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma