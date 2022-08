Sicilia in vetta per risorse del Pnrr Cultura, sottosegretario Borgonzoni a Palermo e Trapani

PALERMO (ITALPRESS) – Il Sottosegretario di Stato alla Cultura, Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega, accompagnata dall’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, è stata in visita a Palermo e Trapani, per fare il punto sulle politiche di buongoverno messe in atto in questi anni in sinergia tra il Ministero della Cultura e l’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e per visitare alcune realtà siciliane.

La prima tappa è stata all’Oratorio di San Lorenzo a Palermo (dove nell’ottobre del 1969 fu trafugata la Natività del Caravaggio) con un incontro insieme a Bernardo Tortorici di Raffadali, Presidente dell’Associazione Amici dei Musei Siciliani: si è fatto il punto sul ruolo importante dei privati nella promozione della cultura e dell’associazionismo come specchio del territorio. Quindi, alla Galleria regionale di Palazzo Abatellis (dove sono esposti, fra gli altri, l’Annunziata di Antonello da Messina e il “Trionfo della morte”), incontro con la direttrice Evelina De Castro. La tappa palermitana si è conclusa con un incontro con Andrea Peria Giaconia, vicepresidente regionale di Agis e presidente di Anec Palermo, Associazione nazionale esercenti cinema: tema, lo stato di salute delle sale cinematografiche e del comparto dello spettacolo, specificatamente dei concerti dal vivo e la situazione dei teatri, con importanti novità in arrivo per il settore.

Lucia Borgonzoni si è, quindi, recata a Trapani davanti all’Isola e al Castello della Colombaia, il cui progetto di recupero, voluto dall’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, è oggetto di un finanziamento di 27 milioni di euro con fondi Pnrr ottenuti grazie al MIC Ministero della Cultura e per il quale nei mesi scorsi Ministero e Regione Siciliana hanno firmato il disciplinare che ha dato il via alla procedura amministrativa. Tantissimi, oltre al recupero della Colombaia, i progetti finanziati in provincia di Trapani dall’assessorato per il restauro del patrimonio culturale, fra cui a Erice, l’intervento di riqualificazione del Tempio della Venere ericina. Il Sottosegretario Lucia Borgonzoni ha anche incontrato il direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Felice Crescente, impegnato in un’importante azione di rilancio del prestigioso sito.

Sempre a Trapani, incontro con il commissario provinciale della Lega Francesco Cannia.

Non è un caso, è stato sottolineato durante gli incontri, che la Sicilia sia la regione italiana maggiore destinataria di risorse del Pnrr Cultura, tra i fondi per il recupero dei borghi storici e quelli per il restauro dell’architettura rurale.

foto ufficio stampa assessore Alberto Samonà

(ITALPRESS).