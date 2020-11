Sicilia zona arancione, Musumeci: “Il governo ci ripensi, i parametri dicono altro”

Sicilia zona arancione, Musumeci non ci sta e lancia sospetti sull’operato del governo nazionale. La scelta di inserire la Sicilia tra le regioni a rischio medio alto è sembrata al governatore dettata da motivazioni politiche più che tecnico-scientifiche.

“Il governo avrebbe potuto, anzi dovuto, anziché scaricare sui presidenti di Regione le responsabilità, optare per un unico provvedimento di carattere nazionale, consentendo poi ai presidenti di Regione di adottare misure più o meno restrittive – ha detto durante un’intervista a RaiNews24 -. Se c’è un regia politica per colpirci? Basta mettere a confronto i dati attuali della Sicilia con quelli di altre regioni per rendersi conto di come il sospetto possa trovarsi dietro l’angolo – ha risposto -. Tutte le zone penalizzate appartengono al centrodestra, migliaia di siciliani la pensano con l’impronta del sospetto”.

“Chiedo al governo centrale di ripensarci, con un esame più sereno e approfondito si potrà rivedere il colore della Sicilia” – ha sottolineato Musumeci, secondo cui la conferma di questa scelta “massacrerebbe la posizione della Sicilia, un tessuto già massacrato dalla prima ondata”.