Sicily By Car, business combination con Industrial Stars of Italy 4

MILANO (ITALPRESS) – Industrial Stars of Italy 4, Special Purpose Acquisition Company (Spac) e Sicily by Car, azienda di riferimento nel settore dei noleggi di autoveicoli a breve termine, hanno firmato un accordo vincolante per la realizzazione di una business combination tra le due società. Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti, promotori di Indstars 4, hanno dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che dopo una lunga ed attenta ricerca la scelta della nostra quarta Spac italiana (una quinta si è felicemente conclusa in Olanda) cade ancora una volta su una società italiana, leader in un mercato in crescita, dotata di una elevata redditività e forte di un importante piano di sviluppo internazionale. SbC, strettamente legata al turismo, settore in rapida evoluzione di fondamentale importanza per il nostro Paese, sta perseguendo un piano di sviluppo che poggia sull’elevata qualità del servizio, la solida struttura finanziaria e la forte esperienza del management team. SbC pertanto si allinea perfettamente agli obiettivi di Indstars 4”. Tommaso Dragotto, fondatore, presidente e amministratore delegato di Sicily by Car aggiunge “Esprimo grande soddisfazione per l’accordo raggiunto e per la fiducia che i Promotori di Indstars 4 hanno riposto nel business model di Sicily by Car, caratterizzato da solidità finanziaria, redditività ed efficienza, forte attenzione alla sostenibilità e importanti prospettive di sviluppo. La finalizzazione della Business Combination consentirà al Gruppo l’accesso al mercato dei capitali accelerando lo sviluppo strategico di crescita per linee esterne sul mercato paneuropeo, in linea con il progetto SbC Europe. Grazie alla visibilità derivante dalla quotazione sapremo cogliere le opportunità del settore turistico, leva di crescita dell’economia italiana e del Made in Italy”.(ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Sicily By Car