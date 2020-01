SICUREZZA, LAMORGESE “PRIME TELECAMERE SU AMBULANZE NEL NAPOLETANO”

ROMA (ITALPRESS) – "E' massima l'attenzione del Viminale sui gravissimi episodi di violenza ed aggressione agli operatori del 118 in citta' e in provincia di Napoli, avvenuti in questi ultimi giorni". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Dal 15 gennaio saranno attive le prime telecamere sulle ambulanze in servizio nel territorio di Napoli come sollecitato il 16 dicembre scorso in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica mentre e' prevista la realizzazione da parte dei presidi ospedalieri di sistemi di videosorveglianza collegati con le centrali delle Forze di polizia. Uno sforzo operativo che verra' rafforzato per garantire sicurezza e tutela al personale sanitario quotidianamente impegnato a servizio della comunita'", ha aggiunto la titolare del Viminale. (ITALPRESS). vbo/com 06-Gen-20 17:35