SICUREZZA STRADALE, APPELLO DELLA CNA A GOVERNO E PARLAMENTO

ROMA (ITALPRESS) – La CNA lancia un appello a Governo e Parlamento per migliorare la sicurezza stradale e assicurare il rispetto dell'ambiente, costruendo un efficace e moderno sistema di accertamento degli autoveicoli in circolazione. I centri di revisione privati svolgono un ruolo strategico, circa 9mila operatori con 25mila occupati garantiscono ogni anno 16 milioni di revisioni per un fatturato superiore a un miliardo. La revisione periodica dei veicoli e' un sistema complesso che necessita di capillarita', prossimita' e velocita' nello svolgimento del servizio. La CNA rileva, tuttavia, che il quadro normativo che regola il settore attraversa una evidente fase di disorientamento tra norme obsolete e incomplete che penalizzano le imprese e rischiano di compromettere la sicurezza stradale. L'appello elenca una serie misure per disegnare un efficiente sistema per le revisioni periodiche dei veicoli. In particolare e' urgente il decreto per estendere le attribuzioni dei centri di controllo privati alla revisione dei mezzi pesanti azzerando le lungaggini burocratiche; estendere l'autorizzazione a tutte quelle operazioni di collaudo che gia' oggi i centri di controllo privati sarebbero in grado di assicurare; rafforzare il ruolo di supervisione generale degli uffici della motorizzazione; dare piena attuazione alla nuova disciplina sugli ispettori dei centri di controllo privati; aggiornare le tariffe per le revisioni.