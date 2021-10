Sicurezza sul lavoro: prefetto di Palermo visita incontra vertici Panormedil

“Siamo onorati e orgogliosi di aver condiviso con il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani tante linee strategiche di intervento sul fronte della sicurezza sul lavoro e la sua visita nella nostra sede rappresenta certamente per imprese e lavoratori e, per tutto il sistema bilaterale, un segnale di forte presenza dello Stato”. Lo dicono, in una nota congiunta, il presidente e il vicepresidente della Panormedil, Mario Puglisi e Francesco Danese, che oggi hanno incontrato il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, nella sede della scuola di formazione Panormedil Cpt.

“Durante la settimana europea della sicurezza sul lavoro – si legge nella nota – la visita del prefetto nella nostra sede funge da stimolo e da forte incoraggiamento per il prosieguo del nostro impegno e della nostra attività sul fronte della sicurezza nei posti di lavoro, in particolare quella nel settore delle costruzioni. Tema sul quale – aggiunge l’ente unico palermitano per la formazione e sicurezza in edilizia che mette assieme Ance e sindacati – ci mobilitiamo da anni, formando i lavoratori edili e dando consulenza alle aziende proprio sulla sicurezza. E’ un passo in più verso la cultura della sicurezza sul lavoro che deve portarci a eliminare questa quotidiana strage di vite umane”, conclude la nota.