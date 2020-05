Silvia Romano, Di Maio “Non risultano riscatti”

ROMA (ITALPRESS) – "A me non risultano riscatti altrimenti dovrei dirlo". A dirlo a "Fuori dal Coro" su Rete 4 il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando della liberazione di Silvia Romano. "Bisogna rispettare questa ragazza – aggiunge – perche' nessuno sa cosa significa essere ostaggio di una cellula terroristica. Aspettiamo che possa ritrovare una sua serenita'. E invece si sono scatenati attacchi e minacce che rischiano di farla avere la scorta in Italia, dopo che l'abbiamo liberata da una cellula terroristica". Il ministro degli Esteri sottolinea che "siamo riusciti a portarla a casa, e questo e' un merito della nostra intelligence, di persone che hanno rischiato la vita per andarla a prendere e riportarla qui". (ITALPRESS). tai/mgg/red 12-Mag-20 23:25