Simest rafforza in America Latina la Guala Pack di Alessandria

ROMA (ITALPRESS) – Guala Pack – importante azienda di Alessandria attiva nel packaging per il settore alimentare, medicale e della cura della persona – potenzia la propria presenza in Brasile avvalendosi del supporto finanziario di Simest, la società del Gruppo CDP per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane. Simest ha aderito ad aumento di capitale nella Guala Pack Brasil Industria & Comercio, principale realtà operativa sul mercato latino-americano, con una partecipazione complessiva di 5 milioni di euro di cui la metà a valere sul Fondo di Venture Capital, strumento agevolativo gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le nuove risorse hanno contribuito all'acquisizione da parte del Gruppo piemontese della brasiliana Teruel Embalagens – Papéis Amàlia, produttrice di imballaggi flessibili ad uso commerciale ed industriale destinati al mercato latino-americano. Il Gruppo Guala, presente dal 2015 sul mercato brasiliano, ha da tempo individuato nell'area latino-americana un alto potenziale per lo sviluppo della propria presenza. L'operazione – cui faranno seguito ulteriori investimenti diretti a incrementare la capacità produttiva – presenta un'elevata valenza strategica per Guala Pack, poiché consentirà da un lato di aumentare la competitività dei prodotti, grazie a un'integrazione verticale dei processi industriali, dall'altro di ampliare la gamma di offerta, implementando nuove tecnologie relative a soluzioni di imballaggio sostenibile. (ITALPRESS). fsc/com 23-Feb-22 11:24