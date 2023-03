Sinner in semifinale a Miami, Ruusuvuori ko in due set

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si qualifica per le semifinali nel "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il 21enne tennista altoatesino, testa di serie numero 10 del torneo e 11 del ranking Atp, ha superato nei quarti il finlandese Emil Ruusuvuori (54 Atp) con il punteggio di 6-3, 6-1. La gara era stata sospesa sul 6-3, 2-0 per l'italiano causa pioggia per poi riprendere dopo uno stop durato due ore e 11 minuti. Sinner aveva già battuto il 23enne di Helsinki in quattro dei cinque precedenti confronti diretti, due dei quali giocati proprio a Miami nelle ultime due edizioni. In semifinale l'azzurro affronterà o lo spagnolo Carlos Alcaraz, appena tornato in vetta al ranking dopo il trionfo ad Indian Wells (sarebbe la rivincita della semifinale nel deserto californiano) e campione in carica a Miami (dove deve confermare il titolo se vuole difendere il trono mondiale), o lo statunitense Taylor Fritz, numero 10 del ranking e 9 del seeding, per la prima volta approdato tra i migliori otto sul cemento della Florida. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/mc/gm/red 30-Mar-23 08:19