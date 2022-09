== SINNER NEI QUARTI AGLI US OPEN CONTRO ALCARAZ, FUORI NADAL ==-3

Definiti i quarti di finale anche nel singolare femminile. Ha faticato in modo inatteso Iga Swiatek. La numero uno mondiale ha battuto in rimonta la tedesca Jule Niemeier, numero 108 Wta: 2-6 6-4 6-0 il punteggio per la polacca, che mercoledi affronterà la statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero 8, vincitrice 6-3 6-2 contro la ceca Petra Kvitova. La sfida tra Aryna Sabalenka e Karolina Pliskova è invece l'altro accoppiamento della parte alta del tabellone. La bielorussa, sesta favorita del torneo, ha battuto in rimonta la statunitense Danielle Collins, testa di serie numero 19: 3-6 6-3 6-2 il punteggio. La ceca, 22^ favorita a New York, ha invece vinto la battaglia con l'altra bielorussa Victoria Azarenka, testa di serie numero 26, con il punteggio di 7-5 6-7(5) 6-2. (ITALPRESS). pal/red 06-Set-22 09:39