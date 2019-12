Siracusa: la Caritas apre l’emporio della solidarietà per i più bisognosi

Uno spazio di prossimità in cui saranno distribuiti gratuitamente beni alimentari e prodotti per l’igiene a persone e nuclei familiari che versano in condizioni di difficoltà. Un market solidale per la prima volta gestito dagli utenti. Nasce a Siracusa l’Emporio della solidarietà.

Ai beneficiari, riconosciuto lo stato di necessità, sarà consegnata una card a punti in base al nucleo familiare e alle condizioni economiche. “Questi semplici segni ci devono far crescere nella carità e nell’amore. Un modo per far trovare un sollievo. Vivere il Natale significa moltiplicare i gesti di questo tipo”, ha detto l’arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo.

In Sicilia sono presenti Empori a Palermo, Catania, Caltagirone e Caltanissetta. Ma questo è il primo gestito direttamente da utenti Caritas. La card per la spesa all’emporio della solidarietà potrà essere ricaricata anche con la solidarietà. Cioè mettendo il proprio tempo a disposizione per servizi di volontariato.

“Con vari progetti la Caritas diocesana coordina le circa 70 parrocchie della Diocesi per potere dare una risposta più concreta ai nostri poveri: una rete per rispondere più efficacemente al fenomeno della povertà – ha spiegato il direttore della Caritas diocesana, don Marco Tarascio -. Un fenomeno presente soprattutto in molte cittadine dell’entroterra siracusano in cui è più difficoltoso trovare lavoro e avere un sostegno dal punto di vista economico”.