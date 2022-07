Skin trade tributo Duran Duran il 16 luglio al Marrakech a Carini

Era la primavera del 1987 a Palermo e i Duran Duran arrivavano per la prima volta in tour in Italia, allo stadio La Favorita. Il concerto si aprì con “A View to a Kill” e si chiuse con “The Reflex”. Uno show, trasmesso in diretta dalla Rai, che restò nella storia della città.

Più di 35 anni dopo, lo stesso clima, le stesse canzoni e le stesse avventure saranno rigenerati dagli Skin trade, sabato 16 luglio al Marrakech in via Cristoforo Colombo 100 a Carini in un evento organizzato da Dorian.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena a base di carne.

Alle 22 sarà il turno degli Skin trade. In scaletta: Planet Earth, Girls On Film, Rio, Save A Prayer, Hungry Like The Wolf, The Reflex, A View to a Kill, The Wild Boys, Ordinary World, Pressure Off.

Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615.