Skunk Anansie, nuovo singolo e due date a Milano a novembre

MILANO (ITALPRESS) – Dopo aver celebrato il loro 25° anniversario nel 2019 con l'uscita dell'album "25Live @ 25" (uscito in Italia per Carosello Records), gli Skunk Anansie hanno annunciato il loro ritorno sulla scena con un tour che iniziera' a giugno 2020. Avendo trascorso gran parte dell'anno passato in tourne'e, che li ha visti girare tutto il Regno Unito e l'Europa, visitando 13 paesi, partecipare a festival e ricevere alcune delle migliori recensioni della loro carriera, la band torna per altri live in giro per l'Europa. La band annuncia oggi la doppia data milanese il 15 e 16 novembre al Fabrique (una produzione Vertigo). L'anno scorso gli Skunk Anansie hanno anche pubblicato un assaggio della loro nuovissima musica dopo tre anni con la traccia "What You Do For Love". In questi giorni e' uscito il loro nuovo singolo "This Means War" accompagnato da un video girato durante il loro live in Polonia lo scorso anno davanti a 800.000 persone.