Società Italo Belga “Sempre operato senza condizionamenti. I dipendenti risultano tutti incensurati”

PALERMO (ITALPRESS) – “In relazione alle accuse di ingerenza e infiltrazioni esterne sulle decisioni aziendali, si rileva come l’amministrazione della Società sia stata sempre affidata al proprio organo collegiale, ovviamente mutato nel tempo”. E’ quanto scrive il presidente e amministratore delegato della società Mondello Italo Belga, Antonio Gristina, in una lettera di chiarimenti inviata al Prefetto di Palermo Massimo Mariani e, per conosenza, al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, all’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giuseppa Savarino, e al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. “L’attuale Consiglio di amministrazione, costituito da cinque componenti, è il solo Organo che individua e aziona, senza condizionamento alcuno, la completa gestione dell’attività aziendale nei confronti dei terzi, siano essi soggetti privati che istituzionali, avendone in generale, come è noto, la competenza esclusiva – aggiunge -. Attribuire oggi, come in passato, la gestione della spiaggia a ‘…parenti di noti soggetti mafiosi…’, ingenera nell’opinione pubblica perplessità ed equivoci sulla linearità e correttezza con la quale la Società ha sempre operato e continua a operare, senza condizionamento alcuno”.

“Il tema più delicato sul quale si intende interloquire è rappresentato dalla presenza di lavoratori dipendenti in seno alla Società che, storicamente legata al suo territorio, assume in prevalenza personale stagionale, della borgata e dei quartieri limitrofi, la cui permanenza si protrae spesso ciclicamente da più anni, in funzione dell’esperienza lavorativa acquisita. La circostanza che quattro dipendenti dell’Azienda, a fronte di un organico complessivo che supera abbondantemente le cento unità, siano risultati, secondo le notizie giornalistiche, legati da rapporti di parentela con un soggetto, del tutto sconosciuto alla compagine societaria, condannato per associazione mafiosa, non può essere valutato automaticamente come indice di cointeressenze o condizionamento della Società. E’ doveroso precisare che, per quanto a conoscenza della scrivente Società, gli stessi risultano incensurati (come da certificati del casellario giudiziale dagli stessi riferiti) e mai destinatari di provvedimenti giudiziari“, aggiunge.

“Di contro, la circostanza che un paio di essi, secondo le recenti notizie giornalisitche, siano stati in passato attenzionati nel corso di indagini, non era un dato conosciuto alla medesima Società”, continua Gristina, sottolineando che “con riferimento in particolare alla posizione di Bartolo Genova, non più dipendente dell’azienda dal 2010, anno in cui è stato licenziato a seguito del suo arresto per giustificato motivo oggettivo, è necessario precisare come lo stesso non abbia mai gestito alcuna attività aziendale, tanto il ‘ristorante Charleston’, come erroneamente riportato in questi giorni dagli organi di stampa“. Ristorante che, evidenzia, “è stato da sempre affidato dalla Società Mondello Immobiliare Italo Belga a soggetti terzi che ne hanno curato direttamente la gestione. Si rileva che le condotte illecite per le quali il predetto Bartolo Genova è stato ritenuto responsabile, non hanno coinvolto l’Azienda nè le risultanze investigative e processuali hanno evidenziato rapporti di connivenza e/o cointeressenza tra i fatti contestati e la Società”.

Gristina chiede pertanto una lettera al Prefetto di Palermo Massimo Mariani “di essere convocato al fine di essere ascoltato sui temi in oggetto così da fornire ulteriori e più approfonditi chiarimenti e concordare eventuali iniziative alternative nei confronti dei suddetti lavoratori alla luce del loro stato di incensuratezza e dell’assenza di richiami disciplinari a loro carico”.

