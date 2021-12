Solidarietà: a Palermo pranzo gratuito, cabaret e regali per 200 indigenti

Un pranzo gratuito e una giornata all’insegna della condivisione, con estrazioni premi, cabaret, esibizioni musicali e doni per i bambini. È l’iniziativa promossa e organizzata oggi dal gruppo Karol, con la collaborazione della Arcidiocesi di Palermo, della Caritas, dei Cavalieri di San Lazzaro, delle suore vincenziane e di Santa Maria Ausiliatrice, e del gruppo Zaharariz.

Protagonisti circa duecento indigenti di tutto il territorio palermitano, che si sono ritrovati nella sala ricevimenti della Tonnara Florio di Palermo, per pranzare e condividere momenti di spettacolo, in cui si sono alternati estrazioni premi, animazione e consegna di regali speciali ai bambini presenti. Spazio anche per la comicità e il sano divertimento, con lo spettacolo dell’attore palermitano Ernesto Maria Ponte, che ha intrattenuto il pubblico con battute e sketch.

A servire ai tavoli il presidente del gruppo Karol Marco Zummo, con Pierluigi Matta, Giuseppe Canzone e Paolo Tronca, dell’Ordine dei Cavalieri di San Lazzaro, che hanno portato i saluti del gran Balì Pino Zingale, e ancora padre Raimondo Abbandoni, padre Sergio Ciresi e padre Mario Magro. A coordinare la parte artistica è stato il maestro Pippo Balistreri, direttore di palco di Sanremo e direttore artistico del gruppo Zaharaziz che ha voluto offrire il suo contributo per questa causa nobile.

“La solidarietà è sempre stata una delle nostre priorità e l’obiettivo di stare al fianco dei più deboli – spiega Zummo – ha sempre caratterizzato la nostra azione, per questo abbiamo voluto dedicare una giornata agli indigenti, per regalare un sorriso a chi non può permettersi di godere serenamente delle festività natalizie. Un piccolo gesto che vale tanto in questo momento dove alla disperazione per la mancanza di possibilità economiche si aggiunge anche lo sconforto per la crisi sanitaria drammatica che siamo vivendo”, conclude.