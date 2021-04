Sonego vince il Sardegna Open e vola nella top 30 Atp

CAGLIARI (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego ha vinto la terza "battaglia" consecutiva e ha fatto suo, oggi, il "Sardegna Open", torneo Atp 250, con 408.800 euro di montepremi, disputato quest'anno sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari. Il 25enne torinese, numero 34 del ranking Atp e terzo favorito del seeding, ha conquistato il secondo titolo internazionale della carriera battendo in finale al terzo set il serbo Laslo Djere, numero 57 del mondo e detentore del titolo, conquistato lo scorso anno, a Santa Margherita di Pula, superando Marco Cecchinato nell'atto conclusivo del torneo. Anche oggi, dopo i successi sofferti contro il tedesco Hanfmann nei quarti e contro lo statunitense Fritz in semifinale, Sonego si è imposto al terzo set: 2-6 7-6 (5) 6-4 il punteggio finale del match, durato circa tre ore. Da domani il torinese entrerà per la prima volta in carriere nella top trenta Atp. (ITALPRESS). pdm/red 11-Apr-21 16:25