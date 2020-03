ROMA (ITALPRESS) – "In seguito al nuovo decreto diramato dal Governo contenente misure urgenti di contenimento del contagio e conseguente provvedimento di chiusura in Lombardia e in 14 province", la Lega Basket Serie A, "in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro e sentite anche le societa' interessate", ha deciso di sospendere tutte le gare della settima giornata in programma oggi. Lo fa sapere la stessa Lega. (ITALPRESS). pc/red 08-Mar-20 09:41