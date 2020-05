Spadafora “Da Cts ok al calcio, su data ripartenza decidiamo il 28”

ROMA (ITALPRESS) – "Il Comitato tecnico scientifico ha dato l'ok al nuovo protocollo della Federcalcio, mi sembra un'ottima notizia: finalmente gli allenamenti potranno riprendere, sono state fatte valutazioni molto puntuali e la Figc si e' mostrata disponibile a rivedere la prima proposta". Vincenzo Spadafora annuncia cosi' la svolta attesa dal mondo del calcio. Dopo settimane di dibattiti e complicati tentativi di mediazione, in 48 ore il Comitato tecnico scientifico ha approvato le correzioni al protocollo richieste dalla Lega Serie A, eliminando di fatto i maxi-ritiri dei club nelle prime due settimane di allenamenti e ammorbidendo anche la misura della quarantena. "Dal Comitato tecnico scientifico sono arrivati dei chiarimenti – ha spiegato Spadafora ai microfoni di "Tg Sport Sera" su Rai 2 – Si raccomanda di nuovo che la necessita' di intensificare il numero dei tamponi da effettuare non vada a incidere sui bisogni delle persone e soprattutto si evita l'isolamento completo della squadra, in modo da consentire davvero ai club di poter avviare gli allenamenti pur non avendo una struttura dove poter raccogliere i giocatori". E poi, si esclude la misura della quarantena obbligatoria con isolamento totale per i contatti di un contagiato. "Esatto, e' proprio cosi' – ha dichiarato il ministro – Oggi siamo potuti arrivare a questo punto perche' la situazione ci consente di poter rivedere le regole in senso migliorativo, come per tutti gli italiani. E' giusto che anche il mondo del calcio abbia la possibilita' di riprendere in sicurezza, come tante altre attivita'". Dal Governo, insomma, trapela ottimismo per la ripartenza del calcio. E c'e' anche una data per la decisione sui campionati. "Ho convocato una riunione per il 28 maggio, alle ore 15, con il presidente Gravina, il presidente della Lega Serie A Dal Pino e tutte le altre componenti – ha rivelato Spadafora – Credo che la prossima settimana saremo nelle condizioni di avere tutti i dati per poter insieme decidere se e quando ripartira' il campionato. Ora che il Paese riparte e' giusto che lo faccia anche il calcio". (ITALPRESS). spf/gm/red 19-Mag-20 20:00