Speranza “Non escludiamo l’obbligo vaccinale se è necessario”

ROMA (ITALPRESS) – "La linea indicata dal premier Draghi è quella giusta: il Covid è ancora un nemico insidioso e i vaccini sono lo strumento fondamentale per combatterlo. Dobbiamo agire in maniera molto forte per fare salire la percentuale di vaccinati. Per questo valutiamo sin dai prossimi giorni l'estensione del green pass e non ci precludiamo la possibilità di usare anche l'obbligo della vaccinazione, che la Costituzione consente con un'attività legislativa. È uno strumento a disposizione nel caso in cui sia necessario". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa dopo la firma di un memorandum di intesa con il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Xavier Becerra. (ITALPRESS). sat/red 03-Set-21 18:36