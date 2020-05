Speranza “Sperimentazione dell’app Immuni da fine maggio”

ROMA (ITALPRESS) – "L'auspicio e' che da fine maggio possa essere avviata una sperimentazione, per aggiungere un nuovo strumento alla strategia in campo". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al Tg3 a proposito dell'app Immuni. "Non dobbiamo pensare che la battaglia sia vinta – aggiunge – dobbiamo rispettare le indicazioni e le buone abitudini che abbiamo assunto, perche' basta poco per tornare indietro e vanificare gli sforzi fatti in queste settimane". "Il tracciamento – aggiunge – si fa innanzitutto con le persone e noi ne stiamo assumendo moltissime: 24.000 dall'inizio di questa crisi, persone in carne e ossa che devono provare a combattere questo virus". (ITALPRESS). mgg/red 18-Mag-20 22:07