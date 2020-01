SPIKE LEE PRESIDENTE DELLA GIURIA AL FESTIVAL DI CANNES

CANNES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il regista americano Spike Lee sara' presidente della giuria al prossimo Festival di Cannes. La 73esima edizione si svolgera' dal 12 al 23 maggio 2020. "A 62 anni, il regista, che e' anche sceneggiatore, attore, montatore e produttore, ha realizzato numerosi film che sono diventati oggetti di culto e ha portato nel cinema contemporaneo le domande e le questioni controverse di questo tempo", si legge in una nota. "In questa vita le mie piu' grandi benedizioni sono arrivate inaspettate – Quando ho ricevuto l'opportunita' di essere presidente della giuria di Cannes per il 2020, sono rimasto scioccato, felice, sorpreso e orgoglioso allo stesso tempo", spiega Spike Lee, che aggiunge: "Il Festival del cinema di Cannes (oltre ad essere il piu' importante festival cinematografico del mondo, nessuna mancanza di rispetto per nessuno) ha avuto un grande impatto sulla mia carriera cinematografica". (ITALPRESS). sat/com 14-Gen-20 11:03