Sport e Salute: Open Day Canottieri Palermo che aderisce a progetto per over 65

Il Canottaggio non solo come attività sportiva, ma come disciplina che punta alla promozione del benessere e alla prevenzione delle malattie, favorendo l’inclusione e l’integrazione sociale, non solo con finalità agonistiche.

Da questo presupposto nasce l’adesione della Canottieri Palermo al progetto della Federcanottaggio “Sport Terapia Integrata”, progetto rivolto agli over 65, alle persone con problemi oncologici e patologie varie, ed ai medici che vanno sensibilizzati per far entrare nella cultura generale che il canottaggio è una disciplina sportiva per tutti. La società sportiva ha in programma un Open Day sabato 11 2 domenica 12 febbraio, dalle 9,30 alle 12,30, nella sede del circolo alla Cala. Saranno presenti i dirigenti della Canottieri Palermo, il dirigente addetto al canottaggio Sisto Bosco e l’allenatore Benedetto Vitale.

“Una società sportiva – dice Sisto Bosco – si può dire forte e completa se riesce ad affiancare, bilanciandole, l’attività agonistica all’attività giovanile ed a quella sociale. Per questa ragione, abbiamo deciso di aderire con entusiasmo a un progetto che punta a favorire l’integrazione ed a supportare dal punto di vista psicofisico soggetti più deboli”.