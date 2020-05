Storia di Gianni e del suo giro del mondo in crociera fermato dal virus che non aveva

Aveva quasi completato il giro del mondo, a bordo di una nave da crociera salpata da Venezia lo scorso 5 gennaio e avrebbe dovuto approdare nel capoluogo veneto il 26 aprile, mancavano solo pochi giorni, ma il sospetto di aver contratto il coronavirus, pericoloso nel pieno di una crociera, lo ha obbligato a una tappa siciliana: prima Marsala, poi Trapani e ora Salemi.

Nessuna diagnosi di Covid-19, ma una broncopolmonite con complicazioni coronavirus nella straordinaria storia di Giovanni Bertini, 79 anni, separato, senza figli, originario di Livorno, ma cresciuto e residente a Genova, al che al telefono risponde e chiacchiera con voce pimpante. Un ‘globetrotter’ con la passione della lettura e della scrittura, con all’attivo anche dei premi importanti. Che non si è mai arreso e, anzi, nella difficoltà ha trovato la risorsa per nuove motivazioni di vita, un arricchimento della esperienza personale, la possibilità di nuove amicizie.

“Mi attende un mesetto di rieducazione e fisioterapia, ma ora sto molto meglio, sono qua in camera e ho trovato un nuovo amico siciliano, Maurizio di Castelvetrano che quando sono arrivato mi ha detto: sono Maurizio, un amico”. Bertini ora è ricoverato nel reparto di lungodegenza dell’ospedale di Salemi, dove è stato trasferito nella mattinata di ieri dopo essere stato ricoverato in cardiologia nell’ospedale di Trapani.

Giovanni Bertini, a lavoro per una vita nel porto di Genova con trent’anni sulle spalle di perito mercantile per la storica ‘Compagnia lavoratori Unica merci varie’ fondata nel 1340, si trovava a bordo della ‘Costa Deliziosa’ per il giro del mondo. Doveva essere una crociera da sogno e in gran parte lo è stata, ma poi si è sentito male, colpito da una brutta broncopolmonite che in tempi di coronavirus ha fatto scattare l’allarme.

“Sono stato male e mi hanno ricoverato nell’infermeria, dove ho avuto una buona assistenza – racconta all’ANSA -. Il 16 aprile, però, mi hanno sbarcato a Marsala, ero intubato, in iperventilazione e sedato. A Marsala mi hanno fatto il tampone per capire se fossi affetto da coronavirus, ma il test è risultato negativo per fortuna”. Un ricovero lungo tre settimane a Trapani dove, dice Bertini, “mi sono trovato benissimo, con medici bravissimi a partire dal dottore Lombardo, ho avuto un trattamento tra l’ottimo e l’eccellente. E conservo la lettera in inglese del dottore Lombardo che mi ha scritto mi chiami quando vuole”.

All’ospedale di Trapani lo hanno aiutato a riavere almeno il suo telefono cellulare e il suo tablet che era rimasto ovviamente a bordo della nave, a seguito del suo improvviso trasferimento a Marsala. Infatti, nella sua cabina Giovanni aveva lasciato i suoi bagagli e tutti gli effetti personali. “L’ho scoperto solo dopo che ero uscito dal coma, in ospedale, che non avevo nulla – racconta – avevo un pantalone, un paio di scarpe che calzo anche come ciabatte, una mutanda, una camicia. In ospedale hanno contattato Costa Crociere per farmi avere il cellulare e il tablet. Penso che nella mia situazione e condizione avrebbero dovuto fare in modo che avessi almeno l’indispensabile, visto che hanno numerosi steward a bordo. Sinceramente speravo ben altro trattamento da una grande compagnia”.

Giovanni Bertini coltiva da sempre l’amore per la lettura e per la scrittura: “Ho una mia biblioteca su Amazon con oltre 700 titoli e con il cellulare leggo tutto”. La sua è anche una storia personale particolare: piccolo, da Livorno si trasferì con la mamma e una zia a Genova, nella casa di una terza zia che si trovava in Africa con il marito recluso nel campo degli inglesi. “Poi – ricorda Giovanni Bertini – gli zii tornarono a Genova, con lo zio che purtroppo morì dopo qualche tempo a causa delle ferite”. Il lavoro da precario nel porto di Genova, poi la stabilità e il prepensionamento, ma sempre quell’amore per il mare che lo ha spinto ad intraprendere una crociera di oltre tre mesi il giro per il mondo, un modo per trovare l’ispirazione al nuovo libro.

“Avevo preso una cabina con balcone – dice Giovanni Bertini – per sentire la risacca, le onde del mare, per concentrarmi nei miei pensieri e nella scrittura. Avevamo già toccato Australia e Nuova Zelanda, posti bellissimi, poi ci hanno bloccato le escursioni a causa dell’emergenza Covid-19. Era andato tutto benissimo. Poi mi sono trovato in un letto di ospedale a Trapani. La Sicilia l’avevo visitata oltre 20 anni fa con mia moglie, un viaggio indimenticabile, bellissimo, adesso quest’altra esperienza. Ma anche qui a Salemi mi stanno trattando tutti benissimo, oggi ho fatto anche la barba dopo un mese e spero che qualcuno mi porti delle forbicine per tagliarmi le unghie”.

Oggi il sindaco di Salemi Domenico Venuti ha inviato in ospedale un assistente sociale del Comune e il comandante della Polizia municipale Diego Muraca per venire incontro alle esigenze di Giovanni Bertini che si trova non da solo in Sicilia, ma che è sostanzialmente senza congiunti che lo possano aiutare. Dopo la completa riabilitazione, tra un mesetto, potrà tornare a casa a Genova. Ma questa sarà un’altra storia da raccontare.