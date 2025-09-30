PALERMO (ITALPRESS) – Storico debutto all’Ho Guom Opera di Hanoi per l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, prima fondazione lirica italiana a ricevere un invito nella capitale del Vietnam. La formazione del Teatro Massimo sarà protagonista di un raffinato Gala dedicato al canto lirico italiano, riconosciuto patrimonio immateriale dell’umanità Unesco nel 2023, in programma tra oggi e domani in una delle più moderne e prestigiose istituzioni musicali dell’Asia, l’avveniristico Ho Guom Opera.

Il Teatro, inaugurato a luglio 2023 su un sito di 5 mila metri quadrati adiacente al lago Hoan Kiem ha ottenuto riconoscimenti internazionali per la sua architettura visionaria e l’acustica superba, ed è stato riconosciuto dal World Travel Awards tra i 10 migliori teatri d’opera al mondo. Il programma del concerto proporrà un viaggio emozionante attraverso le più celebri arie e duetti del belcanto italiano, da Rossini a Verdi, Bellini e Donizetti. A dare voce a questi capolavori saranno il soprano Federica Guida e il tenore Matteo Falcier, sotto la sapiente direzione del Maestro Alberto Maniaci, unico direttore allievo italiano di Riccardo Muti per la seconda edizione della “Riccardo Muti Music Academy”.

La tournée è il frutto di un importante accordo di cooperazione siglato la scorsa estate tra la Fondazione Teatro Massimo e l’Ho Guom Opera, un’intesa promossa dal Comune di Palermo e dal Sindaco Roberto Lagalla, Presidente della Fondazione Teatro Massimo, che apre significative opportunità di scambio e di esperienza nell’arte e nella cultura italiana e vietnamita. La delegazione del Teatro Massimo, guidata dal Sovrintendente Marco Betta e dal Direttore Artistico Alvise Casellati, è stata accolta all’Ho Guom Opera dal direttore Nguyen Cong Bay e dal Vice Direttore del Ministero della Cultura di Hanoi, Tran Hai Van, ed è stata ospite dell’Ambasciatore d’Italia in Vietnam Marco Della Seta a Casa Italia.

“Siamo onorati di essere la prima fondazione lirica italiana a calcare questo prestigioso palcoscenico. Il nostro debutto in Vietnam rappresenta una straordinaria occasione per diffondere la grande tradizione musicale italiana nel mondo e al tempo stesso conferma la ricchezza delle relazioni internazionali che il Teatro Massimo coltiva. Vogliamo rafforzarle ulteriormente, creando un ponte tra le culture del Vietnam e dell’Italia, unite dal linguaggio della musica”, ha dichiarato Marco Betta, Sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo.

