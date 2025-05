Strage di Monreale, domenica a Palermo una fiaccolata per dire stop alla violenza

PALERMO (ITALPRESS) – “Quinto comandamento: non uccidere, la vita è sacra”. E’ questo lo slogan che accompagnerà la fiaccolata, organizzata per domenica 4 maggio a Palermo alle ore 21, che partirà da Piazza Verdi e percorrerà le vie del centro per terminare davanti la Cattedrale. L’iniziativa, che ha ricevuto l’adesione di Comitati, parrocchie e confraternite, per ricordare Andrea, Salvatore e Massimo, i tre ragazzi vittime della strage di Monreale e per dire con forza basta alla violenza.

“La tragedia di Monreale non può lasciare indifferenti i giovani palermitani – si legge nella nota – Per questo motivo abbiamo deciso di accogliere le parole e l’invito alle congregazioni lanciato nei giorni scorsi dal vicesindaco Giampiero Cannella. Occorre sensibilizzare soprattutto i giovani frequentatori della movida affinché quello che è accaduto non si ripeta mai più. Invitiamo quindi tutta la cittadinanza e i giovani in particolare, a partecipare alla fiaccolata. La vita è un dono ed è troppo preziosa, non sprechiamola”.

Aderiscono: Comitato Kalsa; Comitato MCL ViviBallarò; Oratorio Vivo della Kalsa; Comitato piazza Magione; Associazione culturale Identità Giovane; Associazione Idea e Azione. Le Congregazioni: Confraternita Maria SS. Addolorata del venerdì Santo ai Fornai; Congregazione San Michele Arcangelo all’Albergheria; Confraternita Maria SS. Addolorata alle Balate; Congregazione del SS. Crocifisso alla Pinta; Confraternita Invalidi e Mutilati di Guerra; Confraternita Mercede ai Lattarini; Confraternita dei Cocchieri; Confraternita del SS. Crocifisso alla Magione; Confraternita Madonna del Perpetuo Soccorso; Confraternita Santa Rosalia dei Sacchi; Confraternita di San Benedetto il Moro. Le Parrocchie: Parrocchia di Sant’Anna la Misericordia; Parrocchia di Santa Maria della Pietà alla Kalsa; Parrocchia Basilica della SS. Trinità alla Magione; Parrocchia di San Giacomo la Marina alla Vucciria; Parrocchia di San Francesco d’Assisi; Parrocchia di San Nicolò di Bari all’Albergheria.

– foto screenshot locandina fiaccolata –

(ITALPRESS).