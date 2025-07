Strage via d’Amelio, a Palermo la fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino

PALERMO (ITALPRESS) – È partita da piazza Vittorio Veneto la fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino, appuntamento ormai tradizionale del 19 luglio che dalla Statua della Libertà arriva fino in via d’Amelio, passando per via Libertà e via Alessi (ex via Autonomia Siciliana): il corteo, organizzato da Comunità 92 e Forum XIX Luglio e presente a Palermo dal 1996, procede in silenzio e si conclude con la deposizione di una corona di fiori e l’intonazione dell’inno italiano.

Oltre un migliaio i presenti alla manifestazione tra cittadini (siciliani e non), associazioni, rappresentanti degli enti locali ed esponenti del parlamento e del governo: tra questi ultimi figurano il ministro dello Sport Andrea Abodi, il ministro per i Rapporti con il parlamento Luca Ciriani, la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, la presidente della commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo e il presidente della commissione Giustizia Ciro Maschio. Presente anche Arianna Meloni, sorella della premier e figura di spicco di Fratelli d’Italia.

