Stroncato traffico di cocaina tra l’Olanda e Roma, 20 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Maxi operazione antidroga dei Carabinieri a Ostia. Su delega della DDA della Procura di Roma, i Carabinieri del Gruppo di Ostia stanno dando esecuzione a un'ordinanza che dispone l'arresto di 20 persone, tutte gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, spaccio e traffico internazionale di stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Roma. Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia, coordinati dalla Procura – Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, partite dopo l'arresto di Claudio Corelli, trovato in possesso di 220 grammi di cocaina, fratello di Paolo Corelli, assassinato il 14 febbraio 2022 ad Acilia, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine all'esistenza di un'organizzazione criminale dedita all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dall'Olanda verso la Capitale per un giro di affari di milioni di euro. Gli investigatori hanno ricostruito, in maniera dettagliata, le modalità operative del gruppo criminale, che avrebbe garantito la distribuzione della droga, su larga scala in tutto il Lazio e finanche in altre regioni italiane, utilizzando metodi di approvvigionamento estremamente sofisticati per eludere i controlli delle forze dell'ordine. Nel corso delle indagini, i Carabinieri di Ostia hanno arrestato in flagranza di reato 9 persone, sequestrato oltre 32 chili di cocaina, per un valore di circa 1,5 milioni di euro, nonché 174 mila euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite. – foto ufficio stampa Carabinieri – (ITALPRESS). vbo/com 20-Nov-24 08:25