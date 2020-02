Sud: il ministro Provenzano lunedì a Palermo

Dopo l’incontro di domenica mattina a Milazzo con gli amministratori, per un confronto su “Area tirrenica e nuove politiche di sviluppo per il Mezzogiorno”, che si è svolto a Palazzo D’Amico, il ministro per i Sud, Giuseppe Provenzano, è arrivato a Piraino (Messina) per incontrare i sindaci e discutere di Aree interne e nuove politiche di sviluppo per il Mezzogiorno”, al cinema Alter.

Lunedì alle 11 il ministro Giiuseppe Provenzano sarà a Palermo, all’ex Real Fonderia alla Cala, alle 11, per presentare il Rapporto Pendolaria.